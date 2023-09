Halloween à Commarque, frissons sous la lune Château de Commarque Les Eyzies, 30 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Jeu d’énigmes terrifiant à Commarque : franchissez le portail vers l’autre monde. Déconseillé aux moins de 10 ans. Réservation obligatoire..

2023-10-30 fin : 2023-10-31 00:00:00. EUR.

Château de Commarque Lieu-dit Senessou

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terrifying puzzle game in Commarque: go through the portal to the other world. Not recommended for children under 10. Reservations required.

Terrorífico juego de rompecabezas en Commarque: atraviesa el portal al otro mundo. No recomendado para menores de 10 años. Imprescindible reservar.

Gruseliges Rätselspiel in Commarque: Durchschreiten Sie das Portal in die andere Welt. Nicht empfohlen für Kinder unter 10 Jahren. Reservierung erforderlich.

