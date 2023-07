Soirées Mystères & Lumières au Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies, 12 juillet 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Vous découvrirez un parcours où les lumières s’entrecroisent dans une chorégraphie inédite et redonnent vie à la vallée oubliée.

Vous retrouverez également sur place des artisans et créateurs locaux regroupés dans un village artisanal. Vous pourrez aussi partager un moment convivial grâce aux food-trucks, jeux en bois, animation musicale..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 23:30:00. EUR.

Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You’ll discover a journey where the lights intertwine in an original choreography, bringing the forgotten valley back to life.

You’ll also find local artisans and creators grouped together in a craft village. You’ll also be able to share a convivial moment thanks to food-trucks, wooden games and musical entertainment.

Descubrirá un sendero donde las luces se entrelazan en una coreografía original, devolviendo la vida al valle olvidado.

También encontrará artesanos y creadores locales agrupados en un pueblo artesanal. También habrá camiones de comida, juegos de madera y animación musical.

Sie werden einen Weg entdecken, auf dem sich die Lichter in einer neuartigen Choreografie überschneiden und das vergessene Tal wieder zum Leben erwecken.

Vor Ort finden Sie auch lokale Kunsthandwerker und Designer, die sich in einem Kunsthandwerksdorf zusammengefunden haben. Außerdem können Sie dank Foodtrucks, Holzspielen und musikalischer Unterhaltung einen geselligen Moment verbringen.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir