Venez découvrir le siège et berceau de très grandes familles féodales, le château de Comborn. Les ruines de ce monument historique surplombent les gorges de la Vézère, profitez d'un conte d'histoire d'une des plus puissantes dynasties du Limousin !

Château de Comborn
203 rue de Comborn, 19410 Orgnac-sur-vézère
Orgnac-sur-Vézère
19410 Corrèze
Nouvelle-Aquitaine

La forteresse de Comborn a été construite au XIe et XIIIe siècles sur un éperon de méandre de la Vézère, rive droite de la rivière, inscrit au titre des Monuments historiques en 1985.

16 et 17 septembre 2023
7,50 € adulte. Gratuit -14 ans.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

orgnac-sur-vézère visite ©Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise

