Les Etonnants Patrimoines : « En quête des sons du Moyen-âge » Château de Colombières Colombières, 19 juillet 2024, Colombières.

Colombières,Calvados

Il y a dix ans, une équipe d’ingénieurs du son était accueillie au château. Ils venaient reproduire les sons et les bruits d’époque pour un film fantastique sur le Moyen-âge. Mais il semblerait qu’ils ont perdu la bande sonore qu’ils avaient réalisée.

Votre mission : accompagnés par la châtelaine, reconstituez la bande sonore perdue en partant à la recherche des sons du Moyen-âge ! Prêts pour ce voyage extraordinaire dans le temps ?

Réservation obligatoire.

2024-07-19 15:00:00 fin : 2024-07-19 16:30:00. .

Château de Colombières

Colombières 14710 Calvados Normandie



Ten years ago, a team of sound engineers was welcomed to the château. They came to reproduce period sounds and noises for a fantasy film about the Middle Ages. But it seems they’ve lost the soundtrack they created.

Your mission: accompanied by the chatelaine, reconstruct the lost soundtrack in search of the sounds of the Middle Ages! Are you ready for this extraordinary journey back in time?

Reservations required

Hace diez años, un equipo de ingenieros de sonido visitó el castillo. Vinieron a reproducir sonidos y ruidos de época para una película fantástica sobre la Edad Media. Pero parece que han perdido la banda sonora que crearon.

Tu misión: ¡reconstruir la banda sonora perdida partiendo en busca de los sonidos de la Edad Media! ¿Estás preparado para este extraordinario viaje en el tiempo?

Reserva obligatoria

Vor zehn Jahren war ein Team von Tontechnikern im Schloss zu Gast. Sie waren gekommen, um für einen Fantasyfilm über das Mittelalter die Klänge und Geräusche der damaligen Zeit nachzuahmen. Es scheint jedoch, dass sie den Soundtrack, den sie erstellt hatten, verloren haben.

Ihre Aufgabe: Rekonstruieren Sie in Begleitung der Schlossherrin den verlorenen Soundtrack, indem Sie sich auf die Suche nach den Klängen des Mittelalters begeben! Sind Sie bereit für diese außergewöhnliche Reise in die Vergangenheit?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-13 par Attitude Manche