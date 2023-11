5ème Exposition Playmobil au Château de Colombières Château de Colombières Colombières, 12 juillet 2024, Colombières.

Colombières,Calvados

Dans le cadre exceptionnel du château, Dominique Béthune, passionné de jouets PLAYMOBIL et collectionneur émérite, présente une nouvelle partie de sa collection à travers des scènes captivantes. Le thème choisi pour faire rêver petits et grands est un voyage à travers l’histoire.

En plus de la visite de l’exposition Playmobil et du château, profitez du site enchanteur de Colombières grâce à l’aire de pique-nique avec jeux de plein air, l’atelier de dessin, la visite libre du potager et de l’élevage de moutons d’Ouessant.

Sans réservation..

Vendredi 2024-07-12 10:00:00 fin : 2024-07-15 18:00:00. .

Château de Colombières

Colombières 14710 Calvados Normandie



In the exceptional setting of the château, Dominique Béthune, PLAYMOBIL toy enthusiast and collector, presents a new part of his collection through captivating scenes. The theme chosen to inspire young and old alike is a journey through history, from the dinosaurs to the conquest of space.

As well as visiting the Playmobil exhibition and the château, enjoy the enchanting site of Colombières with « Story time with Marie », the picnic area, the playground, the drawing workshop, a free visit to the vegetable garden and the Ouessant sheep farm.

No reservation required.

En el marco excepcional del castillo, Dominique Béthune, apasionado de los juguetes PLAYMOBIL y destacado coleccionista, presenta una nueva parte de su colección a través de cautivadoras escenas. El tema elegido para inspirar a grandes y pequeños es un viaje a través de la historia.

Además de visitar la exposición de Playmobil y el castillo, aproveche el encantador recinto de Colombières con su zona de picnic y juegos al aire libre, el taller de dibujo, la visita al aire libre del huerto y la granja de ovejas de Ushant.

No es necesario reservar.

Im außergewöhnlichen Rahmen des Schlosses präsentiert Dominique Béthune, ein leidenschaftlicher PLAYMOBIL-Spieler und hervorragender Sammler, in spannenden Szenen einen neuen Teil seiner Sammlung. Das gewählte Thema, das Groß und Klein zum Träumen bringen soll, ist eine Reise durch die Geschichte.

Neben dem Besuch der Playmobil-Ausstellung und des Schlosses können Sie die zauberhafte Umgebung von Colombières dank des Picknickplatzes mit Spielen im Freien, des Zeichenateliers, des freien Besuchs des Gemüsegartens und der Zucht von Ouessant-Schafen genießen.

Ohne Reservierung.

