Visite libre du parc du château de Colembert Château de Colembert Colembert Catégories d’Évènement: Colembert

Pas-de-Calais Visite libre du parc du château de Colembert Château de Colembert Colembert, 16 septembre 2023, Colembert. Visite libre du parc du château de Colembert 16 et 17 septembre Château de Colembert Une promenade dans le parc, le long des douves vous est proposée.

Vous trouverez aussi, auprès du château, des panneaux explicatifs. Château de Colembert 31 rue principale 62142 Colembert Colembert 62142 Pas-de-Calais 0972940295 Ce château, intitulé « le Versailles du Boulonnais » a été construit au XVIIIè siècle. Vous pourrez faire le tour des douves pour le découvrir sous tous ses angles. parking public à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 olivier de lauriston Détails Catégories d’Évènement: Colembert, Pas-de-Calais Autres Lieu Château de Colembert Adresse 31 rue principale 62142 Colembert Ville Colembert Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Château de Colembert Colembert

Château de Colembert Colembert Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colembert/