Visite libre des extérieurs du château de Clusors. Château de Clusors Saint-Menoux, 17 septembre 2023, Saint-Menoux.

Visite libre des extérieurs du château de Clusors. Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Clusors Entrée libre et gratuite.

La famille Thieulin vous ouvrira l’extérieur du château, et sera heureuse de vous faire partager son histoire et ses bâtiments.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023, nous vous présenterons cet édifice du 14ème siècle, qui est dans la famille depuis 1844. A cette occasion, vous pourrez admirer le vieux domaine, la maison aux arcades, le pigeonnier et l’environnement de cet édifice qui faisait parti des défenses Est du château de Bourbon l’Archambault.

Château de Clusors Clusors 03210 Saint Menoux Saint-Menoux 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0670792775 http://www.chateaudeclusors.com Edifice du 14ème siècle, qui est dans la famille depuis 1844 avec son le vieux domaine, sa maison aux arcade et, son pigeonnier. L’environnement de cet édifice faisait parti des défenses Est du château de Bourbon l’Archambault.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Henri Thieulin