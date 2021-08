CHATEAU DE CLISSON AUX JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 Clisson, 18 septembre 2021, Clisson.

CHATEAU DE CLISSON AUX JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Clisson Loire-Atlantique

Visite libre du château. Sam. et dim.

10h30 à 13h et 14h à 18h.

Visites guidées “Les clés du château”

pour découvrir l’histoire du château

en 30 minutes et visite flash “Quoi

de neuf au château ?” pour découvrir

l’actualité du chantier en cours et les

dernières études archéologiques.

Sam. et dim. de 10h30 à 17h30.

Réservation : billetterie.chateau-clisson.fr

+33 2 40 54 02 22 http://billetterie.chateau-clisson.fr/

