Gensac Gironde Gensac Portes Ouvertes au Chateau de Claribès pour les dégustations de vins certifiés Biologique avec EcoCert. Edifié au flanc de son petit vallon couvert de vignes et de bois, sur un sol riche en roche calcaire, le Château offre une vue majestueuse sur cet

Helen KELLY dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT Castillon-Pujols

