Vienne Concert du trio VA, COURS, VOLE ! Château de Clairvaux Scorbé-Clairvaux, 1 octobre 2023, Scorbé-Clairvaux. Concert du trio VA, COURS, VOLE ! Dimanche 1 octobre, 16h00 Château de Clairvaux Libre, au chapeau Dimanche 1er octobre 2023 de 16 heures à 17 heures, le trio « Va, cours, vole ! » se produira pour la première fois dans le grand salon du Château de Clairvaux pour une représentaton musicale, poétique et théâtrale avec au piano Félix Blanchard, au violoncelle Anne Gabaud et la voix de Catherine Morrisson.

Entrée libre, « au chapeau » Places limitées : vous inscrire de préférence avant le 30 septembre auprès d’Anne Gabaud ; courriel : anne.gabaud@wanadoo.fr Une visite guidée du Musée des jeux d’échecs est possible après la représentaton de 17 h 30 à 18 h 30 ( 4€ par personne pour les adultes de plus de 21 ans ; 2€ par personne de 10 à 20 ans, gratuit en dessous de dix ans). Château de Clairvaux Place Etienne Chérade de Montbron 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne.gabaud@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0614643128 »}] [{« link »: « mailto:anne.gabaud@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert Musique

