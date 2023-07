Visite guidée d’un château XVe siècle et de ses collections de jeux d’échecs Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne Visite guidée d’un château XVe siècle et de ses collections de jeux d’échecs Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs Scorbé-Clairvaux, 16 septembre 2023, Scorbé-Clairvaux. Visite guidée d’un château XVe siècle et de ses collections de jeux d’échecs 16 et 17 septembre Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs 4 € adulte. Gratuit -20 ans. Entrée libre. Venez profiter d’une visite guidée, comprenant le parc, le pigeonnier, le château et sa collection de jeux d’échecs. Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs 7 place de Montbron, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 90 08 Le château de Clairvaux est bâti au XVe siècle par la famille des Chabot. Au XVIIe siècle, Gilles Fouquet, frère du surintendant des finances de Louis XIV, commence la construction d’un vaste château, de très longs bâtiments de communs encadrant la cour d’honneur ; l’entreprise est interrompue par son exil. Le domaine est vendu en 1704 à la famille Chérade, qui fait élever vers 1770 un corps de logis classique aux lignes sobres, prenant appui sur l’aile du XVe siècle. Sa construction reste inachevée à la Révolution. Le château abrite le musée international du jeu d’échecs avec 160 jeux de 70 pays du monde. Sont présentés à la visite la partie XVe siècle du château, le grand colombier, le parc arboré et le musée du jeu d’échecs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

