Visite libre des extérieurs du château Château de Cisai Cisai-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Cisai-Saint-Aubin

Orne Visite libre des extérieurs du château Château de Cisai Cisai-Saint-Aubin, 16 septembre 2023, Cisai-Saint-Aubin. Visite libre des extérieurs du château 16 et 17 septembre Château de Cisai Château connu comme maison forte dès le XIIe siècle. Odon Borleng, gouverneur de Gacé, y entreposait le butin résultant du pillage des populations. Richard de l’Aigle s’en empara, et la maison forte devint château fort avec douves et tours de défense aux angles. A la fin du XVe siècle, Guillaume Erard, fait chevalier par François Ier, reconstruisit la demeure selon un plan en équerre, dans le style Renaissance, avec deux tours. De la construction du XVIe siècle subsiste l’aile nord-est. A la fin du XVIe siècle, le château Renaissance fut doublé vers l’ouest. Les deux autres tours à mâchicoulis furent sans doute construites à ce moment. Château de Cisai Le château, 61230 Cisai-Saint-Aubin Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie 06 27 08 17 78 Château construit au XV et XVII s. Parking à l’extérieur de la propriété Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 magalibaissas Détails Catégories d’Évènement: Cisai-Saint-Aubin, Orne Autres Lieu Château de Cisai Adresse Le château, 61230 Cisai-Saint-Aubin Ville Cisai-Saint-Aubin Departement Orne Lieu Ville Château de Cisai Cisai-Saint-Aubin

Château de Cisai Cisai-Saint-Aubin Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cisai-saint-aubin/