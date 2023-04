Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce château Château de Cibioux Surin Catégories d’Évènement: Surin

Ce château médiéval date des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il est accroché à flanc de vallon. Il se compose d'un corps de logis avec des tours, d'une enceinte médiévale, d'une chapelle et d'une belle terrasse dallée. Le château a été remanié plusieurs fois au cours de l'histoire. Il a notamment été en partie dévasté pendant les guerres de Religion au XVIIe siècle, avant d'être acquis et restauré par Jean du Reclus, maître d'hôtel de Louis XIV. Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Jean-Claude Corbin

