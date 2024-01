Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Château de Chevreaux Chevreaux, samedi 22 juin 2024.

Chevreaux Jura

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Le 24 et 25 juin le Châteaux de Chevreaux est en fête ! Portes ouvertes, jeux et animations, troupes médiévales, marché, artisans, buffet et buvette par l’association.

Visite guidée le samedi et dimanche à 16h

Château de Chevreaux

Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté



