Noël au château de Cheverny Château de Cheverny Cheverny, 1 décembre 2023, Cheverny.

Cheverny,Loir-et-Cher

Retrouvez les incontournables de Noël à Cheverny : du sapin chargé de cadeaux aux jardins pavoisés, du calendrier de l’avent jusqu’à la couronne géante de Noël, de la décoration de chaque pièce du château jusqu’à la façade illuminée à la tombée du jour….

Lundi 2023-12-01 10:00:00 fin : 2024-01-14 17:00:00. 14 EUR.

Château de Cheverny

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Find the essentials of Christmas in Cheverny: from the tree full of gifts to the paved gardens, from the advent calendar to the giant Christmas wreath, from the decoration of each room of the castle to the illuminated facade at dusk..

Descubra lo esencial de la Navidad en Cheverny: desde el árbol lleno de regalos hasta los jardines decorados, desde el calendario de adviento hasta la corona navideña gigante, desde la decoración de cada habitación del castillo hasta la fachada iluminada al anochecer..

Hier finden Sie die unverzichtbaren Weihnachtsangebote in Cheverny: von der mit Geschenken beladenen Tanne bis zu den beflaggten Gärten, vom Adventskalender bis zum riesigen Weihnachtskranz, von der Dekoration jedes Zimmers des Schlosses bis zur beleuchteten Fassade bei Sonnenuntergang..

Mise à jour le 2023-07-17 par ADT41