Exposition « Les Secrets de Moulinsart » Château de Cheverny Cheverny, 16 septembre 2023, Cheverny.

Cheverny a servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. Le château apparaît pour la première fois, en 1942, dans Le Secret de La Licorne. À travers cette exposition haute en couleur, Tintin, Haddock et Tournesol revivent, grandeur nature, les événements qui se déroulent au château : le téléphone sonne, vous voici devenu(e) Nestor, il vous faut répondre ! Tout au long des 700 m² d’un parcours interactif, vous revivez les événements qui se déroulent dans la bande dessinée.

Château de Cheverny Avenue du Château, 41700 Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 79 96 29 http://chateau-cheverny.fr «L’alliance d’un château du Val de Loire et de ses jardins» : Cheverny est l’un des châteaux le plus magnifiquement meublé et sa façade classique du XVIIe siècle en tuffeau blanc contraste avec les pelouses qui l’entourent. Ce château privé et toujours habité par la même famille depuis plus de six siècles est ouvert au public depuis 1922, chacune des générations s’est efforcée d’entretenir et d’embellir le domaine. Récemment la Marquise et le Marquis de Vibraye se sont attachés à «humaniser» le château en créant d’une part pour la Marquise «son» jardin potager et en imaginant un jardin d’agrément contemporain pour le Marquis. Dans une symétrie parfaite depuis la grille du Domaine, s’alignent tour à tour, la pelouse, le jardin potager, les communs, le parc à l’anglaise, le château, le jardin d’agrément contemporain et l’Orangerie. Le jardin potager de 2 100 m2 évolue au fil des saisons. Fleurs, Arbustes fruitiers, légumes et rangs de vignes se côtoient en carrés. Le potager jouxte le chenil où loge la meute de l’équipage de Cheverny, haut lieu de vénerie. La façade arrière de l’Orangerie ouvre sa perspective sur un jardin d’agrément contemporain. Divisé en chambres de verdure et de fleurs, orné d’un bassin, de haies et d’arbres fruitiers taillés en topiaires, il invite à la flânerie, au repos. Le parc à l’anglaise du château mêle des arbres rares et majestueux parfois «géants» à l’image des séquoias. Toutes ces essences dévoilent leurs parfums en voiturettes et en barques électriques. Autoroute A10, Paris – Bordeaux, sortie n°17 Blois, 190 km. À 20 min. de la sortie d’autoroute, direction Romorantin-Lanthenay-Vierzon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

