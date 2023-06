Venez découvrir le parc agricole et paysager du château de Chevenon Château de Chevenon Chevenon Chevenon Catégories d’Évènement: Chevenon

Venez découvrir le parc agricole et paysager du château de Chevenon
Samedi 3 juin, 14h00
Château de Chevenon
Gratuit, inscription conseillée
Au programme :

> 14 h – Temps d’échanges sur les parcs agricoles et paysagers d’hier et d’aujourd’hui

> 15 h 30 – Lecture contée du parc du château de Chevenon

Château de Chevenon
chateau de chevenon
Chevenon 58160
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté
caue58@wanadoo.fr
03 86 71 66 90

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

