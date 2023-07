Visite libre Château de Chenonceau Chenonceaux, 16 septembre 2023, Chenonceaux.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Chenonceau Gratuit pour les 7-18 ans

Viste libre avec gratuité jusqu’à 18 ans.

Château de Chenonceau Chenonceau 37150 Chenonceaux Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 44 02 http://www.chenonceau.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.chenonceau.com »}] Chenonceau est le plus singulier des châteaux de la Loire :

– une architecture unique au monde, inspiré par le Ponte Vecchio, Chenonceau est le plus remarquable des monuments encore existant, construits par la « reine bâtisseuse », Catherine de Médicis.

– une histoire de « Dames » de pouvoir, directement liée à l’histoire de France

– un paysage unique de verdure et de jardins d’un grand raffinement

– des collections d’une grande richesse

Chenonceau vous invite à découvrir l’exception d’une collection muséale de peintures de grands maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, Rubens, Le Primatice, Van Loo, François Clouet… Ainsi qu’une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du XVIe siècle. Une élégance présente dans chacune des pièces, richement meublées et décorées, qui forment sa visite. Nouvelle Apothicairerie, jardins remarquables, labyrinthe et Carré de l’Apothicaire…..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

DR