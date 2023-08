Reconstitution médiévale Château de Chazeron Loubeyrat, 16 septembre 2023, Loubeyrat.

Reconstitution médiévale 16 et 17 septembre Château de Chazeron 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Ascensions du donjon proposées pour 2 euros supplémentaires par personne.

Dans le splendide cadre qu’offre le château de Chazeron, la troupe Compaings & Commères vous fera revivre le temps d’un week-end les us et coutumes d’un camp du moyen-âge. Costumes, combats, torture, fabrication de monnaie et bien d’autres seront au rendez-vous! Émerveillement garanti pour petits et grands!

Programme de chaque journée :

– séances de torture : 10h30 et 15h30

– scènes de combat : 11h et 16h

– Ascensions commentées du donjon : toutes les 30 minutes de 10 à 12h et de 14h à 18h, groupe de 20 personnes maximum.

Des jeux médiévaux sont en libre accès tout au long du week-end.

Château de Chazeron 63410 Loubeyrat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Loubeyrat 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 86 59 46 http://www.chateau-chazeron.com/ https://twitter.com/?lang=fr Donjon roman (1195). Palais seigneurial gothique transformé et étendu au classicisme (1680).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

compaings & commères