Ciné d’été « Jusqu’ici tout va bien » Château de Chavigny Lerné, 6 juillet 2023, Lerné.

Lerné,Indre-et-Loire

Le Ciné d’été en Rabelaisie s’invite au Château de Chavigny.

Restauration et buvette sur place à partir de 19h00.

Séance à 21h30 avec la projection du film Ciné d’été « Jusqu’ici tout va bien » de Mohamed Hamidi.

En cas d’intempéries : repli dans les écuries du château..

Vendredi 2023-07-06 19:00:00 fin : 2023-07-06 . .

Château de Chavigny

Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ciné d’été en Rabelaisie at Château de Chavigny.

Catering and refreshments on site from 7.00pm.

Screening at 9:30pm with the Ciné d’été film « Jusqu’ici tout va bien » by Mohamed Hamidi.

In the event of bad weather: retreat to the château stables.

El Ciné d’été en Rabelaisie se invita en el Château de Chavigny.

Catering y refrescos in situ a partir de las 19:00 h.

Proyección a las 21.30 h con la película del Ciné d’été « Jusqu’ici tout va bien » de Mohamed Hamidi.

En caso de mal tiempo, se utilizarán los establos del castillo.

Das Sommerkino in Rabelaisie lädt ins Château de Chavigny ein.

Essen und Trinken vor Ort ab 19:00 Uhr.

Vorstellung um 21:30 Uhr mit der Vorführung des Films Ciné d’été « Jusqu’ici tout va bien » von Mohamed Hamidi.

Bei schlechtem Wetter: Ausweichen in die Stallungen des Schlosses.

Mise à jour le 2023-06-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme