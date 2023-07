Visitecommentée Château de Chavigny Lerné Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Lerné Visitecommentée Château de Chavigny Lerné, 16 septembre 2023, Lerné. Visitecommentée 16 et 17 septembre Château de Chavigny Visite commentée de la chapelle qui se trouvait à l’intérieur du chateau aujourd’hui disparu. Histoire du lieu. Puis visite libre des douves et des communs. Château de Chavigny Chavigny 37500 Lerné Lerné 37500 Chavigny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 85 77 Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour Claude Bouthillier, surintendant des finances de Louis XIII.

Chapelle avec une décoration remarquable, porche d’entrée, douves sèches et communs (écuries voûtées, colombier, grange). Autoroute A10 sortie Ste Maure-de-Touraine , D 760 direction Chinon, à Chinon prendre D 759 direction Loudun, à la Roche Clermault prendre la direction Seuilly Lerné Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

