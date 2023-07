Conférence : les enfants du Préventorium Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette, 17 septembre 2023, Chavaniac-Lafayette.

Conférence : les enfants du Préventorium Dimanche 17 septembre, 11h00 Château de Chavaniac-Lafayette Réservation obligatoire

Dans « l’esprit de Lafayette », des milliers d’enfants viennent s’inscrire dans l’histoire du château de Chavaniac-Lafayette au XXe siècle.

Conférence d’Anna Philippon, ancienne institutrice de Chavaniac, investie de longue date dans la préservation de la mémoire du Préventorium.

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

©Collection Département de la Haute-Loire