Exposition sur le voilier mythique Le Joshua 16 et 17 septembre Château de Chauffailles Entrée libre

Découvrez comment un homme de la terre charolaise et un aventurier des mers ont donné naissance à un voilier mytique : le Joshua.

L’Office de tourisme Sud Brionnais, en collaboration avec les services Culture et Attractivité du territoire de la Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne, organisent cet événement consacré au voilier légendaire le Joshua.

L’exposition se déroulera au château de Chauffailles samedi 16 et dimanche 17 septembre, avec une visite guidée le samedi à 10h par la guide conférencière de l’Office de tourisme Sud Brionnais.

Château de Chauffailles Avenue du château, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Ce lieu est dédié à l'art et à la peinture, et entouré d'un grand parc verdoyant, le château, qui conserve deux tours médiévales, et appartient de nos jours à la commune. Il est précédé d'une allée de platanes et d'un étang.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée maritime de la Rochelle