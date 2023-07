La visite de l’architecte et l’atelier « Le savoir-faire de l’architecte » Château de Châteauneuf Châteauneuf Catégories d’Évènement: Châteauneuf

Côte-d'Or La visite de l’architecte et l’atelier « Le savoir-faire de l’architecte » Château de Châteauneuf Châteauneuf, 16 septembre 2023, Châteauneuf. La visite de l’architecte et l’atelier « Le savoir-faire de l’architecte » 16 et 17 septembre Château de Châteauneuf Entrée libre Avec la visite de l’architecte, le château vous invite à une réunion de chantier. Découvrez les projets et leur avancée.

Lors de l’atelier « Le savoir-faire de l’architecte », préparez vos plans à la manière des architectes médiévaux. Retrouvez les outils et méthodes pour construire : la corde à nœuds, le fil à plomb, l’équerre et la pige n’auront plus de secrets pour vous ! Château de Châteauneuf 21320 Châteauneuf Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 49 21 89 http://www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois – depuis Dijon : A38, sortie Pouilly-en-Auxois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 © Région Bourgogne-Franche-Comté Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf, Côte-d'Or Autres Lieu Château de Châteauneuf Adresse 21320 Châteauneuf Ville Châteauneuf Departement Côte-d'Or Age max 99 Lieu Ville Château de Châteauneuf Châteauneuf

Château de Châteauneuf Châteauneuf Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf/