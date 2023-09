Visite de Chateaumorand Château de Chateaumorand Saint-Martin-d’Estréaux, 17 septembre 2023, Saint-Martin-d'Estréaux.

Visite libre des jardins de 1​4h à 18h. Visite commentée des extérieurs à 1​5h, 16h et 17h.

Château de Chateaumorand 42620 Saint-Martin-d’Estréaux Saint-Martin-d’Estréaux 42620 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 64 00 04 Château construit dans le premier quart du XVe siècle vraisemblablement pour Jean de Châteaumorand qui fut ami de Duguesclin, chef de guerre et diplomate. Il négocia, en 1396 le mariage de la fille de Charles VI avec le roi d’Angleterre, ainsi que le rachat des captifs de Nicopolis. En 1400, il est capitaine pour le roi de France de la cité de Constantinople, assiégée par Bajazet.

Durant les guerres d’Italie. Jean de Lévis-Châteaumorand fit toutes les campagnes avec François Ier qui le prit en amitié et le fit, en 1532, gouverneur de son fils cadet, le duc d’Orléans, futur Henri II. Vers 1520 il fit démolir la forteresse féodale pour ériger un château renaissance. C’est son frère et héritier, Antoine de Lévis, évêque de Saint- Flour, qui termina l’a demeure. Gabrielle de Lévis-Charlus, sa nièce, fut son héritière, épouse d’Antoine Le Long de Chenillac. Ils n’eurent qu’une fille.

Diane de Châteaumorand, fut célèbre par sa beauté et ses mariages successifs avec Anne d’Urfé, bailli et gouverneur du Forez, puis Honoré d’Urfé, baron de Châteaumorand. Honoré d’Urfé établit une galerie de portraits dans l’aile Nord des communs. Il écrivit à Châteaumorand les deux premiers livres de l’Astrée. Diane de Châteaumorand fit son testament en faveur de son neveu, Jean-Claude de Lévis-Charlus à charge de prendre le nom et les armes de Châteaumorand qu’il fit ériger en marquisat.

Au début du XVIIIe siècle, François-Charles de Lévis modernisa l’édifice en faisant démolir une partie du château Renaissance pour le remplacer par une grande façade à la Mansard. Une de ses filles épousa Gaston de Lévis-Leran, héritier du marquisat de Mirepoix et du Maréchalat de la Foi. Mariage mais qui fut néfaste pour la demeure, délaissée au profit de Mirepoix.

A la Révolution les exactions furent sévères.

La Restauration et l’Empire amenèrent la descendante des Lévis, la comtesse du Hamel à aliéner le château resté dans sa lignée depuis 680 ans. Il fut acquis en juin 1877 par M. Sigisbert Maridet et reste depuis cette date, la propriété familiale.

Le château actuel a conservé derrière sa grande façade à la Mansard des éléments de ses transformations successives.

Éléments protégés MH : le château : classement par arrêté du 18 décembre 1981. Les communs: inscription par arrêté du 20 décembre 1990.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Lambert Daverdoing