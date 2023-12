Nuit de la lecture – Lisons en corps au château ! Château de Châteaudun Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir Nuit de la lecture – Lisons en corps au château ! Château de Châteaudun Châteaudun, 20 janvier 2024, Châteaudun. Châteaudun Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 Lecture de textes par l’école municipale de Théâtre de Châteaudun.

Lecture de textes par l’école municipale de Théâtre de Châteaudun EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par OT CHATEAUDUN Détails Catégories d’Évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Code postal 28200 Lieu Château de Châteaudun Adresse Château de Châteaudun Ville Châteaudun Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Château de Châteaudun Châteaudun Latitude 48.0707363 Longitude 1.3236167 latitude longitude 48.0707363;1.3236167

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/