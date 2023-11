Visite commentée – Les tapisseries du château de Châteaudun Château de Châteaudun Châteaudun, 4 janvier 2024, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Riche de ses collections de tapisseries françaises et flamandes du XVIe et XVIIe siècle, suivez le guide pour tout découvrir sur cet art à part entière !.

2024-01-04 fin : 2024-01-04 . 7 EUR.

With its rich collections of French and Flemish tapestries from the 16th and 17th centuries, follow the guide to find out all about this unique art form!

Con sus ricas colecciones de tapices franceses y flamencos de los siglos XVI y XVII, siga la guía para descubrir todo sobre esta forma de arte por derecho propio

Jahrhundert. Folgen Sie dem Führer, um alles über diese einzigartige Kunst zu erfahren!

