Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30 16:00:00 Vous aimez les histoires ? Vous voulez découvrir ou redécouvrir le château de Châteaudun ? Les visites contées de Claire Rassinoux sont faites pour vous..

Laissez-vous conduire à travers les monuments, dans un parcours ponctué de pauses qui vous permettront d’écouter de belles histoires. Plongez dans la magie merveilleuse des châteaux, de l’hiver et de ses fêtes qui prendra vie au son de la voix de votre guide. 8 EUR.

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

