Contes & Histoires – conte musical Petit Ane et le Luth Château de Châteaudun Châteaudun, 16 décembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Entre musique, théâtre et marionnette, découvrez « Petit Âne et le Luth » un contre de Noël librement adapté des frères Grimm présenté par L’ensemble Dame Souverayne..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. 0 EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A blend of music, theater and puppetry, discover « Petit Âne et le Luth », a Christmas counterpoint freely adapted from the Grimm brothers, presented by L’ensemble Dame Souverayne.

Mezcla de música, teatro y marionetas, descubra « Petit Âne et le Luth », un cuento de Navidad adaptado libremente de los hermanos Grimm y presentado por el conjunto Dame Souverayne.

Zwischen Musik, Theater und Marionettenspiel entdecken Sie « Petit Âne et le Luth », ein Weihnachtskontra frei nach den Brüdern Grimm, präsentiert vom Ensemble Dame Souverayne.

