Après l’ombre – Bibliothèque mobile Château de Châteaudun Châteaudun, 30 octobre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

La présence des femmes artistes dans l’Histoire de l’Art !

Venez découvrir la place des femmes dans l’histoire de l’Art avec le film « Aux arts citoyennes! » qui vous fera voyager dans le temps avec des artistes, des oeuvres, des images, des chemins de vie et des historien.nes de l’art passionné.es.

2023-10-30 fin : 2023-11-05 17:30:00. 0 EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The presence of women artists in the History of Art!

Come and discover the place of women in the history of Art with the film « Aux arts citoyennes! » which will take you on a journey through time with artists, works, images, life paths and passionate art historians

¡La presencia de las mujeres artistas en la Historia del Arte!

Venga a descubrir el lugar de las mujeres en la Historia del Arte con la película « Aux arts citoyennes! », que le hará viajar a través del tiempo con artistas, obras, imágenes, trayectorias vitales y apasionadas historiadoras del arte

Die Präsenz von Künstlerinnen in der Kunstgeschichte!

Entdecken Sie die Rolle der Frauen in der Kunstgeschichte mit dem Film « Aux arts citoyennes! », der Sie auf eine Zeitreise mit Künstlern, Werken, Bildern, Lebenswegen und leidenschaftlichen Kunsthistorikerinnen mitnimmt

