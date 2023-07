Pique-nique et visite de l’exposition Fleurs de Pierre au château Château de Châteaudun Châteaudun, 15 juillet 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Profiter de la vue exceptionnelle sur le Loir, casser la croûte et flâner dans l’exposition Fleurs de pierre pour un moment hors du temps en milieu de journée !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 14:00:00. 8 EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Enjoy the exceptional view of the Loir River, have a bite to eat and stroll through the Fleurs de Pierre exhibition for a moment out of time in the middle of the day!

Aproveche las excepcionales vistas sobre el Loir, coma algo y pasee por la exposición Fleurs de pierre para disfrutar de un momento fuera del tiempo en pleno día

Genießen Sie die außergewöhnliche Aussicht auf den Fluss Loir, brechen Sie eine Brotzeit und schlendern Sie durch die Ausstellung « Fleurs de pierre » (Steinblumen) für einen zeitlosen Moment in der Mitte des Tages!

Mise à jour le 2023-06-30 par OT CHATEAUDUN