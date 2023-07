Créature de pierre – Oserez-vous affronter la légende ? Château de Châteaudun Châteaudun, 11 juillet 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Une ancienne légende raconte qu’une créature de pierre rôde depuis des siècles dans les profondeurs du château… Personne ne sait ce qu’elle protège. Oserez-vous affronter les secrets du lieu ?.

2023-07-11 fin : 2023-07-16 16:30:00. 8 EUR.

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



An ancient legend has it that a stone creature has been lurking in the depths of the castle for centuries… No one knows what it’s protecting. Will you dare to confront the secrets of this place?

Una antigua leyenda cuenta que una criatura de piedra lleva siglos acechando en las profundidades del castillo… Nadie sabe qué protege. Te atreverás a enfrentarte a los secretos de este lugar?

Eine alte Legende besagt, dass eine steinerne Kreatur seit Jahrhunderten in den Tiefen des Schlosses lauert… Niemand weiß, was sie beschützt. Wirst du es wagen, dich den Geheimnissen des Ortes zu stellen?

Mise à jour le 2023-07-12 par OT CHATEAUDUN