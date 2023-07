Visite libre Château de Châteaudun Châteaudun, 16 septembre 2023, Châteaudun.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Châteaudun

On y (re)découvrira un donjon du XIIe siècle parfaitement conservé, la Sainte Chapelle et l’aile princière bâties pour Dunois au XVe siècle puis l’aile Renaissance dite « Longueville » qui abrite une exceptionnelle collection de tapisseries unique avant de flâner dans les jardins verdoyants.

Ce sera aussi l’occasion de parcourir l’exposition « Fleurs de pierre, regard botanique sur le patrimoine » qui explore les liens du végétal au minéral et leurs représentations.

Château de Châteaudun Place Jean-de-Dunois 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 94 02 90 http://www.monuments-nationaux.fr Le château de Châteaudun s’intègre dans l’ensemble prestigieux des « Châteaux de la Loire » et illustre parfaitement la transition entre l’architecture gothique et celle de la première Renaissance française. Le château comprend un grand donjon circulaire de la fin du XIIe siècle, l’une des rares Sainte chapelles encore visibles en France, l’aile Dunois du XVe siècle – un château-palais qui renferme de grandes cuisines voûtées d’ogives, d’anciens appartements de bains qui furent réaménagés par la suite en cachots, une salle de justice d’Ancien Régime datant du XVIIe siècle et un bel escalier d’apparat gothique flamboyant, et également une aile Renaissance achevée au début du XVIe siècle qui intègre un magnifique escalier à loggias précurseur des grands escaliers français de la Renaissance. La visite permet également d’admirer des tentures du XVIIe siècle et une exposition sur l’art de la tapisserie ainsi qu’un jardin d’inspiration médiévale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Cyril Ananiguian, CMN Paris