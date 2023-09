Ici-bas, la nouvelle œuvre plurielle de Guy Baudat, sculpteur. Château de Châteaubrun Cuzion, 16 septembre 2023, Cuzion.

Ici-bas, la nouvelle œuvre plurielle de Guy Baudat, sculpteur. 16 et 17 septembre Château de Châteaubrun

Huit personnages monumentaux H : 3 m, poids de 200 à 400 kg en terre cuite -art brut- et une sculpture H : 10 m, poids une tonne en acier corten. Ateliers Triometal.

Des êtres crépusculaires se sont regroupés autour d’une créature solaire sur une terrasse dominante à vocation scénique au centre des douves de la forteresse.

Les êtres crépusculaires ont été créés à l’aube des années quatre-vingt à la poterie de Dampierre (Indre), (argile locale brute d’extraction) et cuits dans un four à bois de tradition gallo-romaine en forme de tour.

Les monstres en question viennent de migrer à Châteaubrun après s’être installés au Grand Palais, le temps d’une FIAC, il y a des lustres.

Pratiquement dématérialisée, la créature solaire est cruciforme et plus une épure qu’une sculpture.

Rien de commun sur le plan morphologique entre les monstres en terre et cette femme soleil si ce n’est l’union des contraires.

Féline Harfang, poétesse et autoscénophotographe sera également présente pour dédicacer ses opus de poésies et présenter son exposition d’autophotographies « Une et Nue » dans la salle des gardes

Château de Châteaubrun Châteaubrun, 36190 Cuzion Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire 0254014545 0648761822 http://www.chateaubrun.fr/ https://www.facebook.com/guybaudatsculptureschateaubrun/ Forteresse médiévale possédant un donjon restauré culminant à 35 mètres, une cour close, une crypte, des oubliettes, un oratoire, des sculptures monumentales en bronze… parking libre sur le chemin d’accès à la forteresse…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

