château de Châteaubriant Grand Patrimoine de Loire-Atlantique Château de Châteaubriant, 14 mai 2022, Châteaubriant.

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire. « Dans l’encre des rêves » Exposition présentée du 8 avril au 30 septembre 2022 Du mardi au dimanche : 10h30 à 13h / 14h à 18h Tout public – entrée gratuite Ouvrira en nocturne le sam. 14 mai (20h-23h) dans le cadre de la Nuit des musées. Le château de Châteaubriant proposera également un spectacle en extérieur – gratuit Encres sonores – Concert dessiné avec Zeï & cie Sam. 14 mai à 20h30 et à 22h Julien Behar : saxophone, machines Basse électrique : Stéphane Decolly Dessin projeté en direct : Christophe Forget * Visites du château, à partir de 10h30 (durée 30 minutes) : un départ toutes les 30 minutes. Dernier départ à 18h. Pas de visite entre 12h30 et 13h30. * Visite libre de l’exposition “Les grandes robes royales” de Lamyne M. dans le grand logis. Fermeture entre 12h30 et 13h30. * Des médiations seront proposées dans différents espaces du château, entre 10h30 et 18h. Pas de médiation entre 12h30 et 13h30. * Venez découvrir le dispositif multimédia sur l’évolution architecturale du château de Châteaubriant, du XIème siècle à aujourd’hui : 10h-18h30. Un barnum sera installé à l’entrée du château pour vous accueillir. Vous pourrez alors prendre un billet (gratuit) pour l’une des visites proposées, ou vous balader en autonomie sur le site. Ouverture des espaces aux publics : 10h-18h30 Début des visites guidées : 10h30 Dernier départ des visites guidées : 18h

gratuit

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire

Château de Châteaubriant Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00