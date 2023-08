Visite du château de Chassay Chateau de chassay Sainte-Luce-sur-Loire, 17 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire.

Visite du château de Chassay Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h00 Chateau de chassay Visite libre ou guidée sur inscription

Elément incontournable du patrimoine Lucéen, le château de Chassay abrite une partie des bureaux de la mairie et la salle des mariages. Mais qu’en était-il avant ? Venez découvrir son histoire en suivant les visites commentées tout public ou celles réservées aux familles.

Visites guidées – 1h environ – à 10h30, 14h30 et 16h

Visites spéciales « familles » (avec enfants) 45 mn à 11h30 et 15h

Château de Chassay entrée par l’allée Eudes de Frémont.

Sur réservation (jusqu’au dimanche 17 septembre à 9h)

Visites libres possibles sur les horaires d’ouverture suivantes : 10h à 12h, 14h à 17h.

Chateau de chassay Mail de l’Europe, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 68 16 00 http://www.sainte-luce-loire.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-villedesaintelucesurloire-pg1.html »}] Le château-mairie de Chassay héberge une partie des services de la Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Ville de Sainte-Luce-sur-Loire