Revivez la seconde guerre mondiale à travers un spectacle au château Dimanche 17 septembre, 11h00 Château de Charmont Gratuit et tout public

Chaque année, l’association propose des spectacles en costume et musique d’époque au château de Charmont-sous-Barbuise, gratuit et tout public.

Cette année, nous vous proposons un spectacle sur le thème de la seconde guerre mondiale, en y glissant des anecdotes et des faits historiques locaux. Quatre représentations de 40 min sont prévues : à 11h00, 14h30, 15h30 et 17h00.

Cet événement est organisé avec la participation des associations Trombone Troyes Aube et des collectionneurs de véhicules anciens.

Par ailleurs, l’association et la commune propose plusieurs animations pour la journée : l’ouverture de l’écomusée, des amis de Gutenberg et de la ferme Lazard, une visite libre ou guidée de l’église et une visite libre du parc du château et de l’arboretum.

Château de Charmont Rue du château, 10150 Charmont-sous-Barbuise Charmont-sous-Barbuise 10150 Aube Grand Est 06 98 03 58 39 http://www.aclochefontaine.fr Ce château, de style classique, date du XVIIIe siècle. Il surplombe un bras de la Barbuise et se situe dans un parc entouré de fossés. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mathieu Baty