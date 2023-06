Festival Cep by Cep – Visite du Château et du Conservatoire des anciens cépages Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat, 17 juin 2023, Chareil-Cintrat.

Chareil-Cintrat,Allier

Dans le cadre de la 1ère édition du festival Cep by Cep, venez visiter le château de Chareil et du conservatoire des anciens cépages, avec dégustation en fin de visite..

2023-06-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Château de Chareil-Cintrat

Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 1st Cep by Cep festival, come and visit the Château de Chareil and the conservatory of ancient grape varieties, with a tasting at the end of the tour.

En el marco del 1er festival Cep by Cep, venga a visitar el castillo de Chareil y el conservatorio de cepas antiguas, con una degustación al final de la visita.

Im Rahmen der 1. Ausgabe des Festivals Cep by Cep besuchen Sie das Château de Chareil und das Konservatorium für alte Rebsorten, mit einer Weinprobe am Ende des Besuchs.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Val de Sioule