La Fête des Coteaux au Château de Chapton Château de Chapton La Villeneuve-lès-Charleville, 23 juillet 2023, La Villeneuve-lès-Charleville.

La Villeneuve-lès-Charleville,Marne

Venez célébrer la 4e édition de la « Fête des Coteaux » le dimanche 23 juillet 2023 au Château de Chapton (La Villeneuve-lès-Charleville-51) !

L’AP2C, association de Promotion des 2 Coteaux (Coteaux du Sézannais & Coteaux du Petit Morin) vous convie à une journée dédiée à la mise en valeur du patrimoine, du terroir et de la convivialité.

4 vignerons des 2 coteaux seront présents pour vous faire déguster leurs champagnes.

Vous pourrez y découvrir le groupe de musique « Les Doigts dans la R’priz » qui animera cette journée par ses ondes positives chargées de swing et de bonne humeur, des food trucks, des jeux en bois, l’histoire du château, un marché de producteurs locaux ainsi qu’une exposition de cartes postales et de voitures anciennes..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Château de Chapton

La Villeneuve-lès-Charleville 51120 Marne Grand Est



Come and celebrate the 4th edition of the « Fête des Coteaux » on Sunday, July 23, 2023 at Château de Chapton (La Villeneuve-lès-Charleville-51)!

The AP2C, association de Promotion des 2 Coteaux (Coteaux du Sézannais & Coteaux du Petit Morin) invites you to a day dedicated to promoting heritage, terroir and conviviality.

4 winegrowers from the 2 hillsides will be on hand to let you taste their champagnes.

You’ll also be able to discover the « Les Doigts dans la R’priz » music group, who will liven up the day with their positive vibes full of swing and good humor, as well as food trucks, wooden games, the history of the château, a local producers’ market and an exhibition of postcards and vintage cars.

¡Venga a celebrar la 4ª edición de la « Fête des Coteaux » el domingo 23 de julio de 2023 en el Château de Chapton (La Villeneuve-lès-Charleville-51)!

La AP2C, asociación para la promoción de las 2 laderas (Coteaux du Sézannais & Coteaux du Petit Morin) le invita a una jornada dedicada a la promoción del patrimonio, los productos locales y la convivencia.

4 viticultores de las 2 laderas estarán presentes para hacerle degustar sus champanes.

También podrá descubrir al grupo musical « Les Doigts dans la R’priz », que animará la jornada con sus vibraciones positivas llenas de swing y buen humor, food trucks, juegos de madera, la historia del castillo, un mercado de productores locales y una exposición de postales y coches de época.

Ausgabe des « Fête des Coteaux » am Sonntag, den 23. Juli 2023 im Château de Chapton (La Villeneuve-lès-Charleville-51) feiern!

Die AP2C, die Vereinigung zur Förderung der 2 Coteaux (Coteaux du Sézannais & Coteaux du Petit Morin), lädt Sie zu einem Tag ein, der der Aufwertung des Kulturerbes, des Terroirs und der Geselligkeit gewidmet ist.

4 Winzer der 2 Coteaux werden anwesend sein, um Ihnen ihre Champagner zu probieren.

Sie können die Musikgruppe « Les Doigts dans la R’priz » entdecken, die diesen Tag mit ihren positiven, mit Swing und guter Laune geladenen Wellen beleben wird, Foodtrucks, Holzspiele, die Geschichte des Schlosses, einen Markt mit lokalen Erzeugern sowie eine Ausstellung von Postkarten und Oldtimern.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne