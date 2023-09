CHATEAU DE CHANTILLY-SPECTACLE TOTEM – SPECTACLE EQUESTRE ‘TOTEM’ CHATEAU DE CHANTILLY Chantilly, 1 octobre 2023, Chantilly.

Tarif : 19 à 24 euros.

Billet Spectacle équestre Totem, , ôde aux peuples cavaliers Représentations du 9 avril au 29 octobre 2023Entrée valable pour une personne à l’heure et date indiquée sur le billet.IMPORTANT / FERMETURE DES PORTES DE LA SALLE ¼ AVANT LE DEBUT DU SPECTACLE.IMPORTANT : Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle »Dernier accès 1h avant la fermeture de la billetterie. Fermeture hebdomadaire le mardi.Découvrez TOTEM, la création équestre de la compagnie des Grandes Écuries, véritable ode aux peuples cavaliers ! Un spectacle de toutes les couleurs, véritable « célébration » racontée par les huit écuyères de la Compagnie équestre des Grandes Écuries, leurs trente chevaux, ânes et poneys, trois danseurs et un voltigeur, qui vous fera voyager à la rencontre des cavaliers du monde et des civilisations disparues : Aztèques, Amérindiens, Mongols, Scythes, Indiens, cavalières d’Abyssinie…Dates : À partir du 9 avril, les jeudis, samedis et dimanches à 14H30 jusqu’au 29 juin. Puis du 14 septembre jusqu’au 29 octobre.Lieu : Dôme des Grandes ÉcuriesAudioguide non compris dans le prix du billet : 3€ à régler sur place.Parking payant (à payer sur place) : 5€ la journée

CHATEAU DE CHANTILLY

CHATEAU ET GRANDES ECURIES Chantilly 60500

