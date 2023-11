Méditation et Qi-gong Château de Chantereine Criel-sur-Mer, 9 décembre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Qi Gong : de 9h30 à 10h

Méditation de 10h à 11h.

2023-12-09 10:00:00

Château de Chantereine Rue de Chantereine

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Qi Gong: 9:30 to 10 a.m

Meditation from 10 to 11 a.m

Qi Gong: de 9.30 a 10.00 horas

Meditación de 10:00 a 11:00

Qi Gong: von 9.30 bis 10 Uhr

Meditation: von 10:00 bis 11:00 Uhr

