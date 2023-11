Pierres en Lumières > Château de Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup, 17 mai 2024, Chanteloup.

Chanteloup,Manche

Le château de Chanteloup est un château fort du XIe siècle, remanié aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Il aurait permis la surveillance du havre de la Vanlée. Il conserve ses douves et les vestiges d’un des plus anciens donjons de la Manche. Le logis est orné d’un décor sculpté de la première Renaissance.

Visite guidée Flash de 30 min des extérieurs aux flambeaux. Un guide costumé vous emmène découvrir les 1 000 ans d’Histoire de ce Château familial. Votre visite se termine par une dégustation des produits cidricoles du domaine. Possibilité de costumer les enfants.

Réservation conseillée via notre site internet : https://www.chateau-dechanteloup.com/

A partir de 21h, 4 départs de visite avec un départ toutes les 30 à 40 min..

Vendredi 2024-05-17 21:00:00 fin : 2024-05-18 . .

Château de Chanteloup

Chanteloup 50510 Manche Normandie



Château de Chanteloup is an 11th-century fortified castle, modified in the 14th, 15th and 16th centuries. It would have been used to keep watch over the Vanlée harbor. It retains its moat and the remains of one of the oldest keeps in La Manche. The dwelling is adorned with sculpted decoration from the early Renaissance period.

30-minute Flash guided torchlight tour of the exterior. A costumed guide takes you on a tour of the 1,000-year history of this family-run Château. Your visit ends with a tasting of the estate’s cider products. Costumes available for children.

Reservations recommended via our website: https://www.chateau-dechanteloup.com/

From 9pm, 4 tours depart every 30 to 40 minutes.

El castillo de Chanteloup es un castillo fortificado del siglo XI, modificado en los siglos XIV, XV y XVI. Se cree que servía para vigilar el puerto de Vanlée. Conserva su foso y los restos de una de las fortalezas más antiguas de La Mancha. La vivienda está adornada con decoración esculpida de principios del Renacimiento.

Visita guiada de 30 minutos del exterior con antorchas. Un guía disfrazado le llevará a conocer los 1.000 años de historia de este castillo familiar. La visita termina con una degustación de sidra. Disfraces disponibles para los niños.

Se recomienda reservar a través de nuestra página web: https://www.chateau-dechanteloup.com/

A partir de las 21:00 h, salen 4 visitas cada 30 ó 40 minutos.

Das Schloss Chanteloup ist eine Festung aus dem 11. Jahrhundert, die im 14., 15. und 16. Jahrhundert umgebaut. Sie soll die Überwachung des Hafens von Vanlée ermöglicht haben. Der Burggraben und die Überreste eines der ältesten Wachtürme des Ärmelkanals sind erhalten geblieben. Das Wohnhaus ist mit einem geschnitzten Dekor aus der Frührenaissance verziert.

30-minütige Flash-Führung durch die Außenanlagen bei Fackelschein. Ein kostümierter Führer führt Sie durch die 1000-jährige Geschichte dieses Familienschlosses. Ihr Besuch endet mit einer Verkostung der Apfelweinprodukte des Anwesens. Möglichkeit, Kinder zu kostümieren.

Reservierungen werden über unsere Website empfohlen: https://www.chateau-dechanteloup.com/

Ab 21 Uhr: 4 Besichtigungsstarts mit einem Start alle 30 bis 40 Minuten.

