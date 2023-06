Ensemble DES EQUILIBRES : Voyage avec un violon seul (Conventionnement 2022-2023) Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne Ensemble DES EQUILIBRES : Voyage avec un violon seul (Conventionnement 2022-2023) Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, 22 septembre 2023, Champs-sur-Marne. Ensemble DES EQUILIBRES : Voyage avec un violon seul (Conventionnement 2022-2023) Vendredi 22 septembre, 20h00 Château de Champs-sur-Marne « Alors même que le premier confinement nous contraignait à l’isolement, j’ai eu envie de m’échapper, de me balader avec mon instrument. Une ballade en solitaire puisque privée de mes compagnons chambristes, il me restait cet instrument pour explorer, rêver. »

Agnès Pyka traverse ici quatre siècles de musique en suivant le fil du violon. Instrument versatile, tantôt dansant, ou bien virtuose, le son du violon est aussi le trait d’union entre différentes esthétiques musicales. Programme musical :

Johann Sebastian Bach : Partita n°2 pour violon seul – 1723

Thierry de Mey : Passacaille et Variation pour violon solo -1993

Aram Khatchatourian : Sonate-Monologue pour violon solo – 1975/76 Musiciens :

avec Agnès Pyka, violon Durée : 1h15 : 1h30 Mentions générales :

Coproduction de La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la–Vallée et de l’Ensemble Des Equilibres

Action financée par la Région Ile-de-France

Avec le soutien de l’ADAMI, Copie Privée, SPEDIDAM

L’ensemble Des Equilibres est membre de la FEVIS

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Détails Catégories d'Évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne
Lieu Château de Champs-sur-Marne
Adresse 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne
Ville Champs-sur-Marne
Departement Seine-et-Marne

