Les Arpenteuses Château de Champs sur Marne Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne Les Arpenteuses Château de Champs sur Marne Champs-sur-Marne, 26 août 2023, Champs-sur-Marne. Les Arpenteuses Samedi 26 août, 15h00 Château de Champs sur Marne Arpenteuses est une installation éphémère dans un pliage et un dépliage permanent. Elle convoque trois présences s’inventant architectes d’un espace qui se recompose sans cesse. Trois corps qui se mêlent, se fondent aux chaises, les mobilisant, se mobilisant. Corps qui enregistrent, occupent et définissent l’espace dans une quête … Château de Champs sur Marne 31 rue paris 77420 Champs sur Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France http://www.chateau-champs-sur-marne.fr Aux portes de Paris, le château le plus meublé d’Île-de-France vous offre 315 ans d’art et d’histoire au cœur d’un jardin remarquable de 85ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T16:00:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T16:00:00+02:00 les Arpenteuses compagnie Furinkaï DYOD Détails Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Champs sur Marne Adresse 31 rue paris 77420 Champs sur Marne Ville Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Champs sur Marne Champs-sur-Marne

Château de Champs sur Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/