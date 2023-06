César Franck, émouvant romantique Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, 17 juin 2023, Champs-sur-Marne.

César Franck, Une intégrale de musique de chambre

A l’occasion des deux-cents ans de la naissance de César Franck, l’ensemble Des Equilibres célèbre cet anniversaire en mettant en exergue l’intégrale de la musique de chambre pour cordes autour d’une série de quatre concerts.

Il rend ainsi hommage à l’une des très grandes figures de la musique française de la seconde moitié du XIXème siècle.

Entre spiritualité et sensualité, son oeuvre a su être, tout à la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice.

Programme musical :

César Franck : Mélancolie pour piano et violon en mi mineur (CFF 122) (1885)

César Franck : Premier Duo concertant pour violon et piano sur des motifs de Gulistan de Dalayrac en si bémol (1844)

César Franck : Andantino quietoso opus 6 mi bémol mineur (1843)

César Franck : Sonate pour violon et piano en la majeur (FWV 8) (1886)

Musiciens :

Avec Agnès Pyka, violon, Sandra Chamoux, piano

Durée : 1h15 /1h30

Mention de production

Coproduction La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée et Ensemble Des Equilibres

L’ensemble Des Equilibres est en résidence de longue durée au Musée national de Port-Royal des Champs

Action financée par la Région Ile-de-France

Avec le soutien de l’ADAMI, Copie Privée, du CNM, de la SPEDIDAM du Label Klarthe et du Studio Stephen Paulello

L’ensemble Des Equilibres est membre de la FEVIS

L’ensemble Des Equilibres est conventionné par la DRAC Ile-de-France

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Les Deux Parcs Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0164627442 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

