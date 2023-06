Une Nuit Transfigurée Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Une Nuit Transfigurée Vendredi 2 juin, 10h30 Château de Champs-sur-Marne Programme musical : Graciane Finzi (1945- ): Espaces saturés (2020) pour sextuor à cordes (10′)

Le pays d’avant naître (2020) pour sextuor à cordes (15′) Commande de l’Ensemble Des Equilibres. Création musicale 10 octobre 2020 Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues Arnold Schoenberg (1874_1951) La Nuit transfigurée (1899) pour sextuor à cordes, opus 4 (30′) Durée 55 minutes Création du spectacle pluridisciplinaire Une Nuit Transfigurée : 18 janvier 2022 La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée Musiciens : L’ensemble Des Équilibres en sextuor à cordes. Agnès Pyka, premier violon | Jacques Gandard, second violon | Cécile Grassi, alto |Alphonse Dervieux, alto | Caroline Boïta, violoncelle | Guillaume Martigné, violoncelle Mention de production Coproduction La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée (77) ; Châteauvallon – Liberté, Scène Nationale (83) ; Le Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues (13) ; ACB, Scène nationale de Bar-le-Duc (55) Action financée par la Région Ile-de-France

Action financée par l’ADAMI, la SPEDIDAM, la SACEM, le Centre National de la Musique et la Maison de la Musique contemporaine

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine et Marne, la Ville de Toulon

L’ensemble Des Equilibres est membre de la FEVIS

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

