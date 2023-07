Visite guidée d’un château du XVe siècle Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton Catégories d’Évènement: Champagne-Mouton

Charente Visite guidée d’un château du XVe siècle Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton, 15 septembre 2023, Champagne-Mouton. Visite guidée d’un château du XVe siècle 15 – 17 septembre Château de Champagne-Mouton Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 20 personnes. Durée : 20 minutes. Le propriétaire vous présentera cette forteresse, son architecture et son histoire et vous fera visiter le rez-de-chaussée du bâtiment. Château de Champagne-Mouton 12 impasse Saint-Martin, 16350 Champagne-Mouton Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 16 30 51 La partie du château de Champagne-Mouton, qui est ouverte au public lors des Journées européennes du patrimoine, n’est que la partie sud de la forteresse, bâtie sur une motte en 1059 par les Rochechouart. Elle passera ensuite aux mains des La Rochefoucauld, puis des La Chambre avant de revenir jusqu’au début du XIXe siècle aux La Rochefoucauld. Cette bâtisse privée n’est d’habitude ouverte qu’aux hôtes séjournant dans ses chambres. Parking gratuit place des Halles (à 25 m). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

©Fabrice MIGNON

