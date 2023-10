Week-end découverte Château de Champ-Renard Blacé, 1 décembre 2023, Blacé.

Blacé,Rhône

Nous sommes heureux de vous inviter à notre week-end découverte au Château de Champ-Renard..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Château de Champ-Renard Route de Berne, angle de rue de l’ancien pensionnat

Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



We are delighted to invite you to our discovery weekend at Château de Champ-Renard.

Nos complace invitarle a nuestro fin de semana de descubrimiento en el Château de Champ-Renard.

Wir freuen uns, Sie zu unserem Entdeckungswochenende im Schloss Champ-Renard einladen zu können.

