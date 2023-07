À la redécouverte de nos matrimoines à travers les siècles, cabaret-histoire et exposition artisanale Château de Chamousseau Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne À la redécouverte de nos matrimoines à travers les siècles, cabaret-histoire et exposition artisanale Château de Chamousseau Queaux, 16 septembre 2023, Queaux. Queaux,Vienne Découvrez le programme :….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. .

Château de Chamousseau Lieu-dit

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the program:… Descubra el programa:… Entdecken Sie das Programm:… Mise à jour le 2023-07-18 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu Château de Chamousseau Adresse Château de Chamousseau Lieu-dit Ville Queaux Departement Vienne Lieu Ville Château de Chamousseau Queaux

Château de Chamousseau Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/