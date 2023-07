A la redécouverte de nos matrimoines à travers les siècles, cabaret-histoire et exposition artisanale Château de Chamousseau Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne A la redécouverte de nos matrimoines à travers les siècles, cabaret-histoire et exposition artisanale Château de Chamousseau Queaux, 16 septembre 2023, Queaux. A la redécouverte de nos matrimoines à travers les siècles, cabaret-histoire et exposition artisanale 16 et 17 septembre Château de Chamousseau Entrée libre en après-midi. Soirée cabaret-histoire payante. Sur inscription. Découvrez le programme : Exposition d’artisanats liés à ce savoir ancien, textile, botanique,culinaire. Entrée libre. De 18h à 22h.

Cabaret-Histoire avec 7 intervenants, Isabelle SOULARD délèguée adjointe de la Fondation du Patrimoine, Ria LEMAIRE universitaire-conférencière, G.SZUTER doctorant, plusieurs passionnés de chant, musique, littérature.

Petite restauration sur place. En partant de l’exemple de la transmission du château de chamousseau la notion de matrimoine sera développée de 3000 ans av J.-C. à nos jours, en écoutant les intervenants (hommes et femmes ) parler d’un patrimoine créé ou sauvé par des femmes, de même que leur apport à l’enrichissement des « librairies », leur fonction sociale à l’exemple des béguines, leurs pouvoirs politiques spirituels mais aussi ce retour sur cette notion disparue qui renait au travers de trois portraits de femmes de notre siècle. Cette notion de matrimoine n’est pas un néologisme ni un acte de féminisme revendicatif mais une possibilité disparue à la fin du Moyen-Âge de leur permettre la transmission de leurs biens matériels ou culturels. Château de Chamousseau Lieu-dit, 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 89 29 13 05 https://chateaudechamousseau.fr/ À Queaux, ce château au passé glorieux, bien antérieur à 1314 (date à laquelle il est mentionné comme déjà habité) vit, avec sa grange de 400 m2, son rôle de maison forte. Une ultime restauration, après dégradation rivale, sera réalisée au XVe siècle. Dès lors, il ne sera pas modifié jusqu’à la Révolution Française, date à laquelle il devient propriété agricole, d’où les dégradations mais aussi l’absence de restauration, ce qui lui confère le témoignage de l’architecture propre au XVe siècle et avant. Pleins de surprises, ce château promet de nombreuses découvertes à venir. Dernièrement, c’est une salle de réserve voûtée en parfait état qui a été mis au jour ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu Château de Chamousseau Adresse Lieu-dit, 86150 Queaux Ville Queaux Departement Vienne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Château de Chamousseau Queaux

Château de Chamousseau Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/